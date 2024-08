Questione di centimetri o centesimi, e ci si ritrova giù dal podio. L’Italia che continua ad arricchire il suo medagliere sta collezionando anche un numero rilevante di quarti posti: spesso difficili da digerire, in alcuni casi accolti come risultati di prestigio. La sola Simona Quadarella ne ha raccolti ben due. E se non fosse per quei famosi centimetri o centesimi, adesso avremmo ben 11 medaglie in più!