Dopo poco più di un quarto di gioco, il quarto di finale tra Australia e Serbia sembrava già molto vicino ad essere deciso. Gli australiani, trascinati da un Patty Mills incontenibile (26 punti alla fine per lui), scappavano anche sul +24 e la squadra allenata da Svetislav Pesic dava l’impressione di essere nella più classica delle sue serate no. Il copione, però, è cambiato in maniera brusca poco prima dell’intervallo lungo, chiuso a -11dalla Serbia, e soprattutto al rientro dagli spogliatoi. La portentosa rimonta della Serbia, che dopo rimetteva il naso avanti sul 61-60 a 3:45 dalla fine del 3° quarto, ha generato un lungo finale in cui le due squadre si sono scambiate sorpassi e controsorpassi. Con il passare del tempo sono aumentate le palle perse da entrambe le parti, tratto caratteristico di una partita trasformatasi in una corsa all’errore vinta da chi ne ha commessi di meno. E con Nikola Jokic (21 punti, 14 rimbalzi e 8 assist) e Bogdan Bogdanovic (17 punti e 6 assist), i serbi, forti anche della maggior esperienza nel giocare gare di questo tipo, sono riusciti a prevalere. Ci è voluto un tempo supplementare, perché il canestro del pareggio di Mills quasi sulla sirena finale aveva rimesso in discussione il risultato. Al supplementare, però, la Serbia è riuscita a spuntarla, seppure con tanta sofferenza. E a prendere per mano i suoi è stato ancora una volta Jokic, a dir poco decisivo sia in attacco che in difesa nelle ultime, cruciali azioni di gioco. Ora di fronte ai vicecampioni del mondo in carica si prospetta la semifinale contro Gli Stati Uniti, che in serata affronteranno il Brasile. La Serbia, sconfitta nettamente nella sfida del girone di qualificazione giocata una decina di giorni fa, sogna la clamorosa rivincita.