Al via il torneo di calcio maschile dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: Argentina fermata dal Marocco che vince 2-1 in una gara in cui è successo di tutto, la Spagna batte l'Uzbekistan 2-1. Vince anche la Nuova Zelanda 2-1 contro la Guinea. Quattro gironi da quattro squadre, le prime due di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale: l'ultimo atto sarà al Parco dei Principi per la finale in programma venerdì 9 agosto alle 18

PARIGI 2024, RISULTATI E NEWS DI OGGI LIVE