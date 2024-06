Prende forma il tabellone del torneo olimpico di tennis che inizierà il prossimo 27 luglio sulla terra rossa del Roland Garros, con la finale in programma domenica 4 agosto. Da Sinner ad Alcaraz, passando per Djokovic e Nadal: tutti i big saranno al via. Di seguito i giocatori già ufficializzati dall'ITF che svelerà l'entry list completa giovedì 4 luglio

