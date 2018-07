Mondiali, ottavi: le quote di Brasile-Messico

Il Brasile non è soltanto l’unica squadra ad aver vinto 5 Coppe del Mondo, è anche la sola ad aver sempre partecipato ai Mondiali. È dal 1990 che la Seleção si qualifica sempre ai quarti. Il Messico, al contrario, è stato eliminato agli ottavi in tutte le 6 partecipazioni più recenti ai Mondiali ed è l’unica tra le 8 nazionali qualificate almeno 14 volte a non aver ancor vinto il trofeo.

Nonostante il pari con la Svizzera nella gara d’esordio (1-1), la Seleção si è qualificata come prima del Gruppo E con 7 punti, grazie alle due vittorie 2-0 contro Costa Rica e Serbia. Il Messico è invece arrivato secondo nel Gruppo F con 6 punti, frutto dei trionfi su Germania (1-0) e Corea del Sud (2-1), e della sconfitta 3-0 nell’ultimo scontro contro la Svezia.

Brasile-Messico: tutti i precedenti

I precedenti tra le due squadre sono in tutto 40 e il Brasile guida il bilancio con 23 successi a 10 (7 i pareggi). I verdeoro sono inoltre imbattuti contro il Messico nei 4 scontri disputati al Mondiale, con un bottino di 3 vittorie e un pareggio 0-0, uscito nella fase a gironi nell’edizione 2014. Quello di oggi sarà dunque il quinto confronto tra Brasile e Messico nel torneo, solo altre 3 sfide si sono giocate più volte nella Coppa del Mondo: Brasile-Svezia (7), Argentina-Germania (7) e Germania-Jugoslavia (6).

Brasile-Messico: quote sull’esito

I pronostici sono dalla parte dei verdeoro, che hanno una striscia aperta di 14 partite senza sconfitte (10 vittorie e 4 pareggi) e arrivano da due successi di fila. L’1 è infatti offerto a 1.50 contro il 4 dell’X e il 6.50 del 2. Il passaggio del turno brasiliano scende a 1.22, l’arrivo ai quarti del Messico vale invece 4.00. Gli uomini di Tite sono avanti anche nel parziale (1 1° Tempo a 2.00 e X a 2.30) e nel parziale/finale (1/1 a 2.15) e i risultati esatti più attesi sono 1-0 e 2-0 (entrambi a 6.00), seguiti da 1-1 (7.50) e 2-1 (8.00). Sale a quota 10.00 lo 0-0, protagonista della promo di rimborso perdite Sky Bet, che permette di ottenere un bonus fino a 25 € sulla prima scommessa perdente se la partita finisce con un pareggio a reti bianche.

Brasile-Messico: quote delle scommesse sui gol

Il Messico non ha mai segnato al Brasile ai Mondiali né negli ultimi 3 incroci, un dato che favorisce il No Goal a 1.75 contro il 2.05 del Goal. Sul fronte del numero delle marcature c’è sostanziale equilibrio tra Under e Over 2.5, offerti rispettivamente a 1.87 e 1.90. Con la Seleção che arriva da match con meno di 3 reti complessive segnaliamo le opzioni 1X (Under 3.5) a 1.50 e 1 (Under 3.5) a 2.05, oltre all’1 (No Goal) a 2.25.

Brasile-Messico: quote dei marcatori

In marcatura il favorito tra i brasiliani è Neymar a quota 1.97 (4.00 per la prima rete del match), sale invece a 2.60 (5.50) il gol di Coutinho, che con 2 reti e un assist ha partecipato attivamente a 3 delle 5 reti fin qui messe a segno dalla sua squadra. Nel Messico spicca invece la quota di Hernandez (4.00 e 9.00), che pur avendo effettuato un solo tiro nello specchio in 3 partite ha comunque trovato il gol contro la Corea del Sud.

A chi ama le doppie segnaliamo infine la Quota Extra Sky Bet sulle favorite degli ottavi di oggi “Brasile e Belgio entrambe vincenti”, offerta a 2.60 invece di 2.00.