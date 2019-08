Lo si sapeva da sabato, è diventato ufficiale oggi. Dopo quasi 10 anni, dal novembre 2009, di dominio assoluto e incontrastato, gli All Blacks non sono più i numeri 1 nel ranking del rugby mondiale. Ai Tutti Neri non è bastato, infatti, sconfiggere 36-0 l'Australia. La difesa della Bledisloe Cup, che rimarrà per il 17° anno consecutivo nella bacheca dei neozelandesi, coincide anche col sorpasso subito dal Galles. La squadra di Warren Gatland ha sconfitto 13-6 l’Inghilterra e per la prima volta nella storia, o meglio da quando nel 2003 il World Rugby ranking è stato creato, è salita al vertice della piramide ovale. Potere delle 15 vittorie nelle ultime 16 partite infilate dai gallesi. All Blacks secondi. Ma da quelle parti non si stanno certamente strappando i capelli sapendo che l'obiettivo ultimo è il terzo titolo consecutivo di campioni del mondo da centrare fra 2 mesi o poco più. Terza rimane l'Irlanda. Il Sudafrica sale al quarto posto e scavalca l’Inghilterra ora quinta. Francia e Scozia si scambiano le loro posizioni, con i Bleus ora settimi alle spalle dell’Australia. L’Argentina, al 9° KO consecutivo, rimane all'11° posto. E gli azzurri? L'85-15 rifilato alla Russia porta poco nel ranking e così l'Italia resta in 13^ posizione. Fra una settimana nuovi possibili cambiamenti. Se l'Irlanda dovesse battere l’Inghilterra a Twickenham, diretta Sky Arena sabato pomeriggio alle 16, i verdi salirebbero in prima posizione e diventerebbero così i nuovi leader nel rugby mondiale. O, almeno, nel suo ranking.

LE PRIME 10 NEL RANKING

1- GALLES 89.43

2- NUOVA ZELANDA 89.40

3- IRLANDA 88.69

4- SUDAFRICA 86.83

5- INGHILTERRA 86.79

6- AUSTRALIA 84.05

7- FRANCIA 80.58

8- SCOZIA 79.01

9- GIAPPONE 77.21

10- FIJI 76.98

13- ITALIA 72.04