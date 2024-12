Sei Nazioni 2025, ecco il nuovo logo ufficiale

Presentato il nuovo logo dell'edizione numero 25 del Sei Nazioni di Rugby maschile che si giocherà nel 2025. Il marchio è stato pensato per entrare in sintonia con i fan nuovi ed esistenti, i giocatori e le federazioni che competono nel torneo. L'Italia esordirà nel torneo il 1 febbraio 2025 in Scozia per poi affrontare in casa Galles e Francia, far visita all'Inghilterra e chiudere sempre in casa con l'Irlanda

Cambia look il Sei Nazioni machile di rugby e lo fa alla vigilia della 25/ma edizione del torneo che si giocherà da febbraio del 2025. Nelle intenzioni del cambiamento c’è la volontà di entrare in sintonia con i fan nuovi e già esistenti, i giocatori e le federazioni che competono nel torneo. La colorazione arancione scelta simboleggia l’ottimismo che i tifosi provano quando si riuniscono alla fine dell’inverno per vivere insieme le emozioni della principale kermesse continentale di rugby. Le novità vogliono uniformarsi ai brand recentemente lanciati del Sei Nazioni femminile e del Sei Nazioni under 20. L'Italia esordirà nel torneo il 1 febbraio 2025 in Scozia per poi affrontare in casa Galles e Francia, far visita all'Inghilterra e chiudere sempre in casa con l'Irlanda