"Con l'HIV si può vivere"

La decisione di Thomas di rivelare la sua condizione arriva alla vigilia della Rugby World Cup che lo stesso ex capitano del Galles commenterà per ITV e nasce anche e soprattutto dalla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e abbattere lo stigma che ancora persiste nei confronti delle persone contagiate dal virus, stessi motivi per i quali ha deciso di lanciare una campagna sui propri account social, Your Race Your Victory. "Le campagne d’informazione pubblica degli anni Ottanta che mettevano in guardia contro l’Aids – ha detto in un video pubblicato via social network – hanno lasciato in eredità un’ incomprensione. I progressi della medicina consentono ora ai sieropositivi di vivere a lungo e in buona salute. Con un trattamento efficace, il virus non può essere trasmesso. A parte la sveglia alle 6 per prendere un unico farmaco al giorno e andare in ospedale per fare gli esami del sangue ogni sei mesi, questa condizione ha un modesto impatto sulla mia vita".