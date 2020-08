Il rugby e Mbandà nel ricordo di Osvaldo Romolo

Maxime Mbandà, flanker della Nazionale Italiana e delle Zebre Rugby, ha partecipato lo scorso 4 agosto ad Artena, vicino Roma, alla cerimonia organizzata dalla società Artena Rugby per ricordare Osvaldo Romolo deceduto il 3 aprile per Covid-19

Osvaldo era un grande rugbista. Anche se non ha mai preso in mano una palla ovale. Gestiva un forno a pochi metri dal campo di Artena, dove tutti i giorni e per tutto l’anno un centinaio di bimbi si divertono giocando a rugby. Tra quei piccoli in maglia rossa e blu ci sono pure i figli di Osvaldo: Virginia che ha 12 anni, Agnese 11, Michele 9 e Alessandro 6.



Osvaldo preparava panini e dolci per tutti. E qualche mese fa se l’è portato via il Covid. L’hanno ricordato gli amici dell’Artena Rugby e un altro grande rugbista: Maxime Mbandà, terza linea della Nazionale, campione unico in campo e fuori, nominato cavaliere della repubblica dal presidente Mattarella per l’impegno in questi mesi impossibili come volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma.

La famiglia, gli amici ed i dirigenti lo hanno ricordato piantando un ulivo per testimoniare l'amore e la passione che Osvaldo metteva in ogni cosa che faceva, a cominciare dalla sua attività di fornaio che ha continuato a svolgere durante il periodo di lockdown finché la malattia lo ha sottratto all’amore della moglie, Adele, e dei suoi figli.