United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

L’anno inizia nel segno del grande rugby su Sky e in streaming su NOW. Per lo United Rugby Championship si gioca la 9^ giornata con le due franchigie italiane impegnate in una doppia sfida con club scozzesi sabato 3 gennaio: alle 18.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita Edimburgo. Alle 20.45 la seconda sfida della giornata, con le Zebre impegnate sul campo dei Glasgow Warriors in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 14^ giornata e domenica 4 gennaio alle 21.05 propone La Rochelle-Tolone in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.