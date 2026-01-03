United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

United Rugby Championship e Top 14, i match su Skyguida tv
Nona giornata nello URC, con la doppia sfida italo-scozzese. Sabato alle ore 18.30, Benetton-Edimburgo. A seguire, alle 20.45, Glasgow-Zebre. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Nel Top 14 si chiude la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Domenica alle 21.05, in diretta su Sky Sport Arena, La Rochelle-Tolone
L'anno inizia nel segno del grande rugby su Sky e in streaming su NOW. Per lo United Rugby Championship si gioca la 9^ giornata con le due franchigie italiane impegnate in una doppia sfida con club scozzesi sabato 3 gennaio: alle 18.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita Edimburgo. Alle 20.45 la seconda sfida della giornata, con le Zebre impegnate sul campo dei Glasgow Warriors in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l'ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 14^ giornata e domenica 4 gennaio alle 21.05 propone La Rochelle-Tolone in diretta su Sky Sport Arena e NOW.
La programmazione del weekend di rugby su Sky e NOW
Sabato 3 gennaio
Ore 18.30: BENETTON-EDIMBURGO, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi-Fusetti)
Ore 20.45: GLASGOW WARRIORS-ZEBRE, Sky Sport Arena e NOW (Molla-Frati)
Domenica 4 gennaio
Ore 21.05: LA ROCHELLE-TOLONE, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi-De Rossi)