United Rugby Championship e Top 14, i match su Sky

guida tv

Nona giornata nello URC, con la doppia sfida italo-scozzese. Sabato alle ore 18.30, Benetton-Edimburgo. A seguire, alle 20.45, Glasgow-Zebre. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Nel Top 14 si chiude la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Domenica alle 21.05, in diretta su Sky Sport Arena, La Rochelle-Tolone

ascolta articolo

L’anno inizia nel segno del grande rugby su Sky e in streaming su NOW. Per lo United Rugby Championship si gioca la 9^ giornata con le due franchigie italiane impegnate in una doppia sfida con club scozzesi sabato 3 gennaio: alle 18.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso ospita Edimburgo. Alle 20.45 la seconda sfida della giornata, con le Zebre impegnate sul campo dei Glasgow Warriors in diretta sempre su Sky Sport Arena e NOW. Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 14^ giornata e domenica 4 gennaio alle 21.05 propone La Rochelle-Tolone in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport

 

La programmazione del weekend di rugby su Sky e NOW

Sabato 3 gennaio

Ore 18.30: BENETTON-EDIMBURGO, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi-Fusetti)

Ore 20.45: GLASGOW WARRIORS-ZEBRE, Sky Sport Arena e NOW (Molla-Frati)

Domenica 4 gennaio

Ore 21.05: LA ROCHELLE-TOLONE, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi-De Rossi)

