Argentina, storico successo: All Blacks ko 25-15

L’impresa mai riuscita: battere gli All Blacks. E farlo nel momento più difficile, dopo 13 mesi senza partite, con buona parte dei giocatori a secco di rugby dallo scorso marzo. Con la solita grinta, la garra, con la partecipazione emotiva e latina, con una difesa incredibile, con le solite solide fasi di conquista, con leader pronti a tutto, col piede di Sanchez e con lo spirito che ha fatto grande il rugby, lo spirito di gruppo, di squadra, pensando a chi soffre a casa per la pandemia, assieme si può arrivare dappertutto. 25-15, praticamente sempre davanti, in controllo, nella bolla australiana, a Parramatta, Sydney, con una meta nel primo tempo frutto della pressione della reattività, di Sanchez, autore di tutti i punti, un po’ come Hugo Porta, trentacinque anni fa, nel pareggio del Ferrocaril Oeste con gli All Blacks di Kirwan. Ma quando si fanno i nomi si rischia di perdere il senso del gioco, anche se non puoi dimenticarti di Matera, del mediano di mischia Cubelli, il cui padre aveva giocato nella partita del famoso pareggio, delle lacrime del tallonatore Julian Montoya, che più di tutto, più della cronaca, spiegano cosa sia successo e cosa significhi. Il rugby in Argentina conta e parecchio, l’emozione serve a tutto il paese in difficoltà. E per aggiungere peso alla vittoria, gli All Blacks, due sconfitte consecutive, pensando anche a quella di sette giorni fa con l’Australia, le avevano messe assieme solo nove anni fa. I Pumas hanno fatto la storia.