Inghilterra-Italia LIVE dalle 16 su Sky Sport Uno

Non sono molto positivi, visto che gli azzurri non hanno mai vinto in 31 precedenti ufficiali. In teoria tra i precedenti ci sarebbe almeno un pareggio per 15-15 in un match disputato a Roma nel 1986. Per quella partita però solo la Federazione Italiana Rugby riconobbe il “cap”, quindi non è considerata tra gli incontri ufficiali. L’Italia ha segnato 380 punti all’Inghilterra, subendone 1224. Inghilterra-Italia si è giocata per 25 volte nel Sei Nazioni, per 3 volte alla Rugby World Cup, una volta durante le qualificazioni mondiali e in due test match. Dopo 31 sconfitte, che la 32^ partita possa essere quella giusta?