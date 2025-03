Inghilterra-Italia LIVE alle 16 su Sky Sport Uno

Due settimane dopo la dura lezione subita dalla Francia, gli azzurri cercano di ritrovare fiducia di fronte a una formazione in piena corsa per la vittoria finale. Kick-off alle 16 a Twickenham, in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

L’Italia sfida l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2025. Gli uomini allenati da Gonzalo Quesada sono reduci dalla sconfitta per 24 a 73 con cui la Francia si è imposta all’Olimpico nel terzo turno. Nonostante il punteggio severo, i giocatori italiani hanno dimostrato di poter creare grattacapi anche ai fortissimi Bleus. Proprio da quella capacità di attaccare insieme, Michele Lamaro e compagni vogliono costruire una prestazione di spessore contro un’avversaria in forte crescita. Appuntamento alle ore 16 a Twickenham, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.

Italia: sei cambi per competere nella battaglia tecnica

Il CT Gonzalo Quesada ha parzialmente rimescolato le carte della formazione, con l’inserimento di sei giocatori che non figurano nel primo XV schierato contro la Francia domenica 23 febbraio. La novità più importante riguarda il triangolo allargato con l’inserimento di Matt Gallagher all’ala (all’esordio nel Sei Nazioni) e lo spostamento di Ange Capuozzo ad estremo. Monty Ioane riprende la sua posizione abituale di ala, anche se stavolta lo fa con la maglia numero 14 mentre Tommaso Allan, ancora non al 100% dopo il turno di campionato, scivola in panchina. Confermata la coppia di centri composta da Tommaso Menoncello e Juan Ignacio Brex, le due risorse offensive probabilmente più in forma del gruppo italiano. Un altro cambiamento rilevante riguarda la mediana, dove torna titolare Stephen Varney che giocherà a fianco dell’apertura Paolo Garbisi.

Nel pacchetto di mischia Ross Vintcent è il prescelto per indossare la maglia numero 8, invece Lorenzo Cannone subentrerà nel secondo tempo in veste di impact player. Vintcent è uno dei giocatori più dinamici del pack azzurro e il suo contributo di atletismo a tutto campo potrebbe essere determinante per reggere l’urto degli avanti inglesi. Marco Riccioni e Giacomo Nicotera sono le altre due novità in prima linea, rispettivamente selezionati al posto di Simone Ferrari e Gianmarco Lucchesi, che rimangono nei 23 a referto, ma in panchina. Il resto degli avanti è confermato, con i flanker Sebastian Negri e Michele Lamaro che dovranno garantire la solita dose di placcaggi e combattività. In seconda linea viene premiata ancora una volta l’intesa tra Federico Ruzza e Niccolò Cannone, mentre un grande interprete del gioco a terra come Danilo Fischetti, uscito dopo pochi minuti nel match contro la Francia, è ancora il pilone sinistro titolare.

Al netto dei cambi, per l’Italia è importante ritrovare confidenza nel proprio piano di gioco, con particolare cura degli aspetti difensivi. Lo staff tecnico ha lavorato a fondo per correggere gli errori che hanno consentito alla Francia di prendere il largo e la nuova formazione evidenzia il desiderio di mantenere alta l’intensità nell’arco di tutti gli 80 minuti. La panchina con l’assetto 6+2 è una potenziale arma in più, con giocatori incisivi come Manuel Zuliani, Martin Page-Relo e Mirco Spagnolo, che sono perfettamente a loro agio quando vengono chiamati a ’spaccare’ le partite. La scelta di schierare Matt Gallagher invece è un chiaro segnale di attenzione al gioco aereo. L’utility back in forza al Benetton Rugby è uno specialista della contesa in aria e insieme a Ange Capuozzo e Monty Ioane può contrastare l’Inghilterra in una delle fasi cruciali per ottenere più possesso del pallone e quindi anche più occasioni per attaccare.