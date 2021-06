Rugby, su Sky il Sei Nazioni 2022. Tutte le novità

Bentornato Sei Nazioni: Sky trasmetterà il prestigioso torneo del Vecchio Continente riservato alle nazionali di Italia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia, al via all’inizio di febbraio 2022. In arrivo anche il Sei Nazioni U20 (edizioni 2021 e 2022) dal 19 giugno e quello femminile, a febbraio 2022. All'offerta di rugby si aggiungono anche gli Autumn Internationals NON SOLO EURO, SU SKY UN'ESTATE DI SPORT LIVE Condividi:

Sky Italia ha chiuso con SNRL una partnership per la trasmissione dell’edizione 2022 del Sei Nazioni di rugby, il prestigioso torneo del Vecchio Continente riservato alle nazionali di Italia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia, al via all’inizio del prossimo febbraio. Un torneo sinonimo di spettacolo e grandi rivalità, da sempre all’apice del rugby europeo. Su Sky in arrivo anche il Sei Nazioni U20 (edizioni 2021 e 2022), riservato ai giovani, scatterà il prossimo 19 giugno, e il Sei Nazioni femminile, da febbraio 2022. Si parte quindi con il Sei Nazioni U20: da sabato 19 giugno a martedì 13 luglio su Sky i talenti del rugby di domani, anche italiani, impegnati all’Arms Park di Cardiff, in Galles, impianto che vedrà debuttare l’Italia proprio contro la nazionale di casa.

Autumn Internationals, novembre a tutto rugby su Sky La grande offerta di rugby di Sky non si ferma qui, perché ci sarà anche l'Autumn Internationals, ovvero, i test-match in programma in autunno in Europa e che vedranno impegnate le stesse nazionali al via nel Sei Nazioni, che si confronteranno con potenze mondiali come Nuova Zelanda, Australia, Argentina e Sudafrica, attuale campione del mondo. Il prossimo sarà, dunque, un novembre a tutto rugby su Sky, da inizio a fine mese, con una ventina di match in calendario, tre di questi con l'Italia protagonista: il 6 novembre quello più prestigioso e atteso contro gli "All Blacks" neozelandesi, cui faranno seguito il 13 quello contro l'Argentina e il 20 contro l'Uruguay.