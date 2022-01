Sei Nazioni, “Noi siamo l’Italia”. La campagna Sky

Nella Casa dello sport di Sky c’è anche il grande rugby che tra due settimane torna in campo per l’edizione 2022 del Sei Nazioni. Il torneo- da vivere live sui canali Sky Sport dal 5 febbraio- vedrà gli Azzurri affrontare Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Galles. L’Italrugby è pronta: guarda la campagna, in onda da oggi, curata dalla Sky Creative Agency Italia

“Non siamo una certezza come l’Inghilterra. Non siamo creativi come la Francia. Non abbiamo il titolo da campione del Galles. Non siamo la Scozia. E nemmeno l’Irlanda. Però sappiamo come lottare, in ogni sfida. Noi siamo l’Italia”.

E’ l’Italia del rugby, che ha iniziato un nuovo cammino. Nel segno dei giovani. Nuovi volti per affrontare il Sei Nazioni al via il prossimo 5 febbraio. Gli Azzurri, nella campagna realizzata dalla Sky Creative Agency Italia - in onda da oggi- lanciano la sfida ad Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Galles. Consapevoli della forza delle avversarie, ma pronti a scendere in campo, a lottare e ad onorare la maglia azzurra.