L'Italrugby convoca Enrico Lucchin delle Zebre

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Enrico Lucchin per il raduno di Verona in preparazione delle prime due partite dell’Italia al Guinness Sei Nazioni 2022, in programma contro la Francia domenica 6 febbraio alle 16 e contro l’Inghilterra a Roma domenica 13 febbraio alle 16. Lucchin, centro classe 1995 in forza alle Zebre Parma, ha raggiunto i suoi compagni di squadra a Verona iniziando insieme al gruppo Azzurro la settimana in avvicinamento all’esordio al Guinness Sei Nazioni 2022. Tutte le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta sui canali di Sky Sport. Non proseguirà invece la preparazione con l’Italia verso il match contro la Francia Pietro Ceccarelli: in accordo con lo staff tecnico del Brive, il pilone azzurro resterà a disposizione del proprio club in vista del prossimo impegno sportivo.