Dopo la sconfitta all'esordio in Francia l'Italia è pronta al debutto casalingo nel Sei Nazioni 2022, domenica a Roma contro l'Inghilterra (diretta su Sky Sport alle 16). Il ct azzurro Crowley ha spiegato di essere soddisfatto di quanto fatto dalla squadra in difesa contro i transalpini, ma di aver visto "poca accuratezza" in attaco nella gestione del pallone. "Ci dobbiamo lavorare - ha detto - ma siamo pronti a fare la nostra partita"