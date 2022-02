Il pre-partita con Diego Dominguez LIVE su Sky Sport Uno

Dalle 15.15 in diretta su Sky Sport Uno inizia l'avvicinamento all'esordio degli Azzurri. Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti saranno le voci dell’Italia, Moreno Molla inviato allo Stade De France, Andrea De Rossi e Alessandro Moscardi commenteranno i match in programma e Diego Dominguez, il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, uno dei 5 giocatori al mondo che ha segnato più di 1000 punti a livello internazionale, ospite fisso degli studi pre e post partita condotti da Davide Camicioli. Il racconto editoriale sarà come sempre affiancato da una tecnologia all’avanguardia, in grado di esaltare ogni attimo di gioco e le performance degli atleti.