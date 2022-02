Sei Nazioni, allenamento degli Azzurri a Roma

Primo giorno di lavoro per la nazionale italiana di rugby con a disposizione 26 atleti su 33 al raduno di Roma in vista della terza giornata contro l’Irlanda. Match che sarà disputato all’Aviva Stadium di Dublino domenica 27 febbraio alle ore 16, orario previsto anche per la partenza della squadra venerdì alla volta dell’isola smeraldo. Le prossime giornate, con gli Azzurri che si sono ritrovati all’NH Collection Vittorio Veneto nella capitale, si svolgeranno tra palestra, riunioni video e campo alle strutture del centro Giulio Onesti.

All’appello, nella lista dei trentatré mancano i sette giocatori che saranno impegnati nel fine settimana con i club e sono stati rilasciati dallo staff guidato da Kieran Crowley. In primis gli “italiani”. Il tallonatore Giacomo Nicotera, il terza linea Manuel Zuliani e il trequarti richiamato dopo l’esordio a novembre Ratuva Tavuyara saranno in campo con il Benetton Treviso domani sera alle 20:35 allo Scotstoun di Glasgow contro i Warriors nella sfida della dodicesima giornata dello United Rugby Championship, la competizione che vede le due franchigie italiane, Benetton Treviso e Zebre, affrontare team irlandesi, scozzesi, gallesi e sudafricani. I primi due partiranno titolari nella formazione estremamente sperimentale e con tanti deb dei Leoni, attualmente all’ottavo posto in graduatoria, mentre l’ala-centro figiana potrebbe entrare a match in corso dalla panchina.

Non si disputerà, invece, la gara tra Cardiff Rugby e Zebre, che si sarebbe dovuta giocare questa sera e rinviata a causa delle impervie condizioni meteorologiche, in particolare dei forti venti che stanno investendo la regione sudorientale del Regno Unito. L’incontro è stato dunque posticipato per salvaguardare la sicurezza delle due squadre e di tutte le persone coinvolte nel fine settimana di gioco, dato che le condizioni meteorologiche sono state considerate tali da non consentire alle Zebre una trasferta internazionale in sicurezza, rendendo inoltre proibitiva la disputa della partita nella giornata di sabato o domenica. La decisione è stata presa dal comitato organizzatore del torneo dopo un confronto con i due club e maggiori dettagli sulla data e l’orario della riprogrammazione dell’incontro verranno resi noti nelle prossime settimane. Per tale motivo, nella tarda mattinata odierna, si sono uniti al gruppo dell’Italia anche David Sisi, Pierre Bruno, Andrea Zambonin, Renato Giammarioli ed Enrico Lucchin, tutti giocatori provenienti appunto dalle Zebre che inizialmente avrebbero dovuto aggregarsi dopo la partita agli Azzurri.

Derby e spettacolo per i francesi d’Italia

Le sfide del fine settimana si apriranno, tuttavia, con i giocatori “francesi” in campo.

Nella fattispecie a dare il via alle danze sarà questa sera Ange Capuozzo con il Grenoble che attende alle 19:30 l’Aurillac. Sfida delicata e da vincere per i rossoblu che in ProD2, la seconda divisione transalpina, sono al tredicesimo posto a quota 33 punti, appena una lunghezza dalla zona calda. Domani, invece, derby nostrano a Brive (kick off alle 17) in Top14, il massimo campionato francese, tra il pilone Pietro Ceccarelli e il mediano di apertura Paolo Garbisi. Padroni di casa undicesimi a 31 punti, mentre veleggia ai piani alti il Montpellier secondo in classifica a 49.

Sei lunghezze da recuperare dalla capolista Bordeaux-Begles che completerà il quadro domenica con la super sfida casalinga contro i parigini del Racing 92. Occasione per mettersi in luce per il trequarti granata Federico Mori.