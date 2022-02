Sei Nazioni, Italia mette nel mirino l'Irlanda

Ringraziamenti per il gesto salvavita

Proprio il terza linea azzurro del Benetton Treviso ha voluto pubblicamente ringraziare dal suo profilo Twitter il pilone inlgese Ellis Genge per il bel gesto di domenica scorsa che potrebbe potenzialmente avergli salvato la vita. Al 54’ durante la sfida di domenica scorsa all’Olimpico tra Italia e Inghilterra, Negri è rimasto coinvolto in un durissimo scontro con il seconda linea Isiekwe, crollando a terra privo di conoscenza. Resosi immediatamente conto dell’accaduto il collega albionico è prontamente intervenuto con una manovra di primo soccorso spostando la testa del flanker azzurro per consentirgli di respirare. “Sentivo che faceva uno strano rumore – ha detto al Daily Telegraph Genge -. Ho temuto si stesse soffocando con la lingua e allora l’ho girato sul fianco e indicato ai medici di intervenire subito”. Negri ha poi abbandonato il campo in barella e non ricorda molto dell’accaduto ma si sta riprendendo, dimesso dal Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato per gli accertamenti del caso, è già rientrato a casa in Veneto. “Grazie per quanto hai fatto Ellis Genge, sei un grande uomo” le sue parole affidate ai social, per l’ennesimo caso che intanto pone sempre più l’attenzione nel mondo del rugby sul fenomeno delle concussion e dei traumi cranici.