Francia e Inghilterra hanno rispettivamente miglior attacco e miglior difesa. Jaminet e Smith sono i top scorer, mentre il metaman resta Villiere. Per l’Italia primeggiano per placcaggi e touche Lamaro e Ruzza

Settimana di sosta del torneo Sei Nazioni che vede la Francia avanti, unica ancora imbattuta e principale candidata alla vittoria finale dell’edizione 2022. Nell’attesa di vedere se gli uomini di Galthié, attesi alla prima trasferta ad Edimburgo, continueranno il proprio stato di forma, di capire come andrà la classica tra Inghilterra e Galles, e come reagiranno gli Azzurri a Dublino contro l’Irlanda, andiamo a dare un po’ i numeri delle prime due giornate.

La performance contro l’Italia è valsa all’estremo Freddie Steward la cima del podio dei metri fatti sinora, 249 in totale, mentre entrando dalla panchina il mediano di mischia Ben Youngs ha conquistato la presenza numero 114 , raggiungendo in cima alla classifica dei giocatori inglesi di tutti i tempi la leggenda Jason Leonard.

Con 30 punti è Melvyn Jaminet , otto calci piazzati e tre trasformazioni; lo stesso numero dell’inglese Marcus Smith, che ha calciato quattro volte tra i pali sia per punizioni che dopo una meta albionica ed ha schiacciato oltre la linea in due occasioni contro Scozia e Italia.

I numeri dell'Italia

approfondimento

Sei Nazioni, quello 0 che fa male all'Italia

Nell’Italia svetta, nel vero senso del termine, Federico Ruzza, migliore per conquista in touche con 15 lanci conquistati, mentre 41 sono i placcaggi di Michele Lamaro nel torneo, un dato quest’ultimo che vede tra i protagonisti assoluti lo scozzese Hamish Watson che contro il Galles, con il suo 17/17, è arrivato ad un totale di 180 placcaggi consecutivi completati senza errori nel Sei Nazioni. I numeri negativi per gli Azzurri sono naturalmente l’11, le volte che l’Italia è entrata nei ventidue avversari, e lo 0, cioè i punti ottenuti. Numero quest’ultimo che, però, diventa positivo in campo under 20, dove oltre alla prima vittoria di sempre i ragazzi di Massimo Brunello a Treviso venerdì scorso hanno anche imposto il primo risultato negativo senza punti a favore ai campioni in carica inglesi.