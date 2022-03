Bealham, un abbraccio atteso due anni e mezzo

La vittoria per 15-32 contro l'Inghilterra a Twickenham, già di per sé un risultato di un certo rilievo, rappresenta ad oggi probabilmente il momento più alto della carriera di Finlay Bealham: quello da ricordare per sempre. Non tanto per il suo ingresso in campo al 73', forse già di più per la meta marcata appena 2' più tardi (valida anche per il bonus, il quarto su quattro partite conquistato dall'Irlanda: tre offensivi e uno difensivo, che potrebbero diventare decisivi nell'economia finale del torneo Sei Nazioni), nata da un'iniziativa sull'asse Murray-Lowe e chiusa con il più classico dei pick and go, ma sicuramente per quanto successo a fine partita.

Una giornata speciale per tutta la famiglia

approfondimento

Ange Capuozzo, storico esordio con l'Italia

Va considerato ovviamente che molto spesso i giocatori utilizzano le proprie vacanze estive per tornare a casa, specialmente quando le famiglie vivono dall'altra parte del mondo. Un aspetto che spesso può essere impedito da costi e altre criticità, non ultime proprio le possibili convocazioni nei tour delle nazionali che possono a loro volta diventare delle occasioni di rientro in patria quando si gioca, invece, contro quella nazione avversaria. Il Covid ha, poi, certamente complicato in maniera ulteriore gli spostamenti in tutto il mondo e ancor più per l'Australia, che in inverno era stata costretta ad un secondo lockdown forzato. "È stata una giornata speciale per la squadra e per me in particolare - ha dichiarato a fine partita lo stesso Bealham -. Ho potuto ritrovare la mia famiglia tra il pubblico a fine partita ed è stato un momento molto emozionante per noi, dato che non ci vedevamo da due anni e mezzo. È stato straordinario per me e un momento che la famiglia Bealham non dimenticherà".