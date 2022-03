Sei Nazioni, le 24 Azzurre per la Francia

Andrea Di Giandomenico ha annunciato il gruppo per la prima sfida del torneo 2022 domenica a Grenoble. Tre esordienti in un gruppo esperto guidato da capitan Manuela Furlan, in raduno da oggi a Biella

Tre esordienti assolute

Gruppo composto da atlete di esperienza, che hanno avuto la possibilità di scendere in campo durante la precedente edizione del Women's Six Nations, svoltasi in formato ridotto, con tre partite in programma, in considerazione delle limitazioni imposte dalla pandemia, e il torneo di qualificazione alla Rugby World Cup 2021 - che si giocherà il prossimo autunno in Nuova Zelanda per l'altra variazione imposta causa Covid – svoltosi a Parma a settembre. Tre le esordienti assolute: Francesca Barro del Valsugana Rugby Padova; Emanuela Stecca, pilone, e Alessandra Frangipani, terza linea, entrambe tesserate con il Villorba Rugby.