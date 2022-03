Sei Nazioni femminile, le Azzurre live su Sky

Dal 26 marzo al 30 aprile, su Sky e NOW tutti gli incontri del Sei Nazioni Femminile, con le gare dell'Italia sempre in diretta. Si parte sabato 26 marzo con Scozia-Inghilterra (ore 13, Sky Sport Arena). Primo match delle Azzurre contro la Francia domenica 27 marzo a Grenoble (ore 16, Sky Sport Arena) Condividi

Dal 26 marzo al 30 aprile, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con l’edizione 2022 del Tik Tok Women’s Six Nations di rugby, il più importante torneo europeo femminile della palla ovale per Nazioni. Come in quello maschile, anche nel femminile, giunto alla 27^ edizione, sarà in campo il meglio del rugby del Vecchio Continente, con le nazionali di Italia, Galles, Inghilterra, Francia, Irlanda e Scozia a contendersi il trofeo.

Le parite dell'Italia sempre live su Sky Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite del torneo, con l’Italia sempre in diretta, a partire dal match di esordio di domenica 27 marzo alle 16 allo Stade des Alpes di Grenoble, in casa della Francia. Poi, a seguire, le partite contro l’Inghilterra domenica 3 aprile alle 16, l’Irlanda domenica 10 alle 18, la Scozia domenica 24 alle 20.20, e il Galles sabato 30 aprile alle 13. Gli incontri casalinghi delle Azzurre saranno quelli contro le inglesi e le scozzesi, entrambi allo Stadio Lanfranchi di Parma. La squadra del commento di Sky La squadra rugby di Sky che seguirà il Tik Tok Sei Nazioni sarà composta da Paolo Malpezzi, Moreno Molle e Andrea Gardina, alle telecronache, da Federico Fusetti e Andrea De Rossi, al commento.

Al via il 26 mrzo con Scozia-Inghilterra Ad aprire l’edizione 2022 sarà la sfida di sabato 26 marzo tra Scozia e Inghilterra (detentrici del torneo nelle ultime tre edizioni), in programma al DAM Health Stadium di Edimburgo, live alle 13 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Tutte le news anche sul canale 200 e sul sito Inoltre, su Sky Sport 24 news, interviste, le ultime sul torneo e sulle Azzurre e gli highlights delle partite. Grande copertura anche sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, #SkyRugby), oltre che sul sito skysport.it.