Rugby, le campionesse in carica dell’Inghilterra

Alla scoperta della squadra in grado di vincere 19 partite consecutive dopo il successo alla prima giornata contro la Scozia. Avversario da battere rimane la Francia, che le Red Roses ritroveranno anche in Coppa del mondo in Nuova Zelanda. Nessun risultato a favore negli scontri diretti per le Azzurre Condividi

L’Inghilterra che domenica arriverà a Parma per la seconda giornata del Sei Nazioni sarà ancora una volta la squadra da battere, dopo aver vinto le ultime tre edizioni del torneo femminile. Lo scorso anno, nel formato ridotto, le albioniche avevano sconfitto l’Italia 3-67 al Plebiscito di Padova, per poi vincere 10-6 la finale contro la Francia, avversaria diretta pure in questa stagione, con lo scontro tra le due che arriverà proprio all’ultima giornata a Bayonne. Le inglesi nel torneo hanno sinora conquistato 65 vittorie, con appena 9 sconfitte e, con il successo per 5-57 sulla Scozia della settimana scorsa, hanno portato il totale delle vittorie consecutive a 19, superando i record maschili e iniziando a guardare da vicino le Black Ferns, detentrici della striscia migliore con 24 vittorie.

Tre titoli consecutivi per le vice campionesse mondiali approfondimento Sei Nazioni femminile: le convocate Italia per l'Inghilterra Considerando il pre-torneo attuale, con la Spagna dal 2001 al 2007, e le home nations e la Francia prima, l’Inghilterra ha vinto in totale 92 delle 104 partite disputate e il titolo 17 volte, di cui 11 nella formula odierna: sei volte dal 2007 al 2013 e cinque dal 2017 al 2021. Dopo la sfida del Dam Health Stadium di Edimburgo, le Red Roses, al comando della graduatoria per la miglior differenza punti (+52) rispetto a Francia e Galles, affronteranno in serie prima della pausa pasquale l’Italia a Parma e poi il Galles, prima storica avversaria internazionale nel 1987, sabato 9 aprile al Kingsholm di Gloucester. Nessun successo per le Azzurre nei 22 precedenti, di cui 15 al Sei Nazioni, contro la prima forza del ranking mondiale e vice campionesse del mondo, sconfitte nel 2017 al Ravenhill di Belfast (oggi Kingspan Stadium) 32-41 dalla Nuova Zelanda all’ottava partecipazione iridata, vinta per due volte in Scozia nel 1994 contro gli USA (38-23) e in Francia nel 2014 contro il Canada (21-9).

La preparazione autunnale leggi anche Sei Nazioni femminile: come è andata la prima giornata Nella prossima edizione down under in autunno, le due nazionali non si affronteranno nella prima fase, visto che l’Inghilterra è inserita nella Pool C con Fiji, Sudafrica e di nuovo Francia, ultima squadra in grado di sconfiggere le britanniche nella kermesse continentale a marzo 2018. Le ultime, invece, in ordine di tempo sono state le Black Ferns alle Super Series del giugno 2019 in California, dove l’Inghilterra si è piazzata al secondo posto dietro le Kiwis, vincendo contro Francia, USA e Canada. Nel corso dell’ultima annata, tuttavia, Hunter e compagne si sono ampiamente prese la propria rivincita, imponendo alle “tuttenere” i passivi più pesanti della storia nei test disputati tra ottobre e novembre e preceduti dal match di esibizione vinto 15-17 ad aprile sulla Francia. Il 31 ottobre ad Exeter prima con un netto 43-12 e poi il 7 novembre a Northampton con un ancor più pesante 56-15. A seguire la vittoria 51-12 a Twickenham sul Canada il 14 novembre e lo strabiliante 89-0 con quindici mete marcate contro gli Stati Uniti il 21 dello stesso mese.