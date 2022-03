Sei Nazioni donne: 24 azzurre per l'Inghilterra

Sono 24 le atlete convocate dal tecnico Andrea Di Giandomenico per l’Italia femminile in vista della seconda giornata del torneo Sei Nazioni , che le Azzurre affronteranno domenica in casa allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, già teatro della qualificazione alla prossima Coppa del mondo nel torneo dello scorso settembre. Avversario di turno sarà l’ostica formazione dell’ Inghilterra , vincitrice al primo turno contro la Scozia, ma soprattutto attualmente prima forza del ranking mondiale , vice campione del mondo nel 2017 in Irlanda dietro la Nuova Zelanda, imbattuta dal 2018 nel torneo vinto nelle ultime tre edizioni. Le squadra si sono affrontate anche lo scorso anno a Padova con vittoria ospite 3-67 il 10 aprile . L’Italia è già rientrata a Parma dopo la sconfitta al primo turno per 39-6 contro la Francia allo Stade des Alpes di Grenoble e Di Giandomenico ha annunciato la lista delle convocate per la preparazione.

Due cambi, rientra Giada Franco

Le due variazioni riguardano l’ingresso nel gruppo di Francesca Barro, pilone e tallonatore del Valsugana, esordiente in nazionale, classe ’99 ed ex Red Panthers a Treviso, città nella quale è nata. E il più significativo ritorno di Giada Franco, terza linea di origini campane che indossa la maglia del Colorno, in provincia di Parma dove allena anche una delle formazioni giovanili delle Furie Rosse, dopo una buona esperienza proprio in Inghilterra con la squadra Ladies delle Harlequins, esplosa in particolare nella migliore annata azzurra del 2019. La nazionale numero 187 ha esordito a Dublino nella sconfitta 21-8 contro l’Irlanda l’11 febbraio 2018, mettendo poi assieme un totale di 21 caps e 5 mete marcate. Doppio traguardo importante potenzialmente in arrivo, invece, per il centro del Valsugana Michela Sillari, anche lei ex Colorno e Harlequins, quando ancora la squadra era denominata Aylesford Bulls con tanto di vittoria del campionato oltre Manica. In caso di ingresso in campo taglierà il traguardo dei 65 caps e in caso di punti marcati – suoi i due piazzati e 6 punti complessivi nella sconfitta contro la Francia di ieri – supererà quota 200 punti con la maglia azzurra, essendo ora ferma a 199.