6 Nazioni femminile, Galles-Italia: le formazioni

Ultima giornata del Sei Nazioni femminile, con l'Italia che sabato (30 aprile) sfida a Cardiff il Galles. Partiranno dal primo minuto Silvia Turani e Sara Barattin, con le Azzurre che ritrovano anche Elisa Giordano. Otto cambi nel Galles che rivoluziona mischia e cabina di regia. Calcio d'inizio alle 13 all'Arms Park, la diretta su Sky Sport

Partirà venerdì alla volta di Cardiff la nazionale femminile di rugby, di scena sabato all'Arms Park nell'ultimo turno del torneo Sei Nazioni contro il Galles. Dopo la vittoria a Parma per 20-13 contro la Scozia sabato scorso e il raduno a Treviso negli impianti sportivi della Ghirada, Andrea Di Giandomenico ha scelto la migliore formazione possibile, riproponendo Elisa Giordano come numero 8, spostando Ilaria Arrighetti a flanker. Melissa Bettoni ritrova la posizione come tallonatore, con l'ingresso da titolare di Silvia Turani, tornata in campo con tanto di meta al Lanfranchi. Parte titolare la veterana Sara Barattin, mentre dalla panchina potrebbe fare il suo esordio Francesca Granzotto.

Le dichiarazioni del ct Di Giandomenico "Dopo la vittoria con la Scozia, ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo incontro dell'edizione 2022 del torneo con maggiore fiducia – ha dichiarato il tecnico dell'Italia -. Durante la partita della scorsa settimana abbiamo dimostrato di avere una buona reazione e una difesa efficace. Siamo consapevoli della necessità di innalzare la qualità in attacco e nell'ultima settimana ci siamo focalizzati su questo aspetto. Vogliamo chiudere bene questo TikTok Women's Six Nations per poi continuare al meglio la preparazione per la Coppa del Mondo".

Le scelte del Galles Otto i cambi complessivi, invece, nel Galles. Partono per la prima volta in stagione come titolari Kelsey Jones, Cara Hope e Niamh Terry. In terzo linea, si rivedono Alex Callender e Sioned Harries, con spostamento in seconda di capitan Siwan Lillicrap. In mischia l'ultima novità è il pilone Donna Rose. Dietro, Ioan Cunningham cambia nuovamente l'asse mediano, riproponendo la regia vista contro l'Inghilterra con Ffion Lewis e Robyn Wilkins, che lascia lo spot di primo centro a Kerin Lake.