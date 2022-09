Rugby World Cup, 32 Azzurre per la Nuova Zelanda

Il Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, Andrea Di Giandomenico, ha annunciato la lista delle 32 atlete convocate per la Rugby World Cup, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre 2022. Tutte le partite delle Azzurre live su Sky Sport RUGBY WORLD CUP, DOPPIO APPUNTAMENTO SU SKY! ascolta articolo Condividi

Andrea Di Giandomenico, Capo Allenatore della Nazionale femminile di Rugby, ha annunciato oggi durante la conferenza stampa presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico la lista delle 32 atlete convocate per la Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall’8 ottobre al 12 novembre 2022.

Le Azzurre ad Auckland dal 22 settembre La rosa selezionata dal Capo Allenatore, per la seconda volta alla guida dello staff tecnico che volerà al Mondiale, si compone di diciotto avanti e quattordici trequarti; delle trentadue atlete scelte, venticinque militano nel campionato nazionale, quattro in quello francese e tre nella massima divisione inglese. L’Italia, quinta nel ranking mondiale, partirà giovedì 22 settembre per Auckland, prima tappa della preparazione agli incontri del girone B in programma con Canada (9 ottobre), USA (16 ottobre) e Giappone (23 ottobre).

Le 32 atlete convocate Piloni BARRO Francesca – Valsugana Rugby Padova, 1 cap

GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 84 caps

MARIS Gaia - Wasps, 12 caps

MERLO Michela – Rugby Colorno, 11 caps

SEYE Sara – Transvecta Rugby Calvisano, 8 caps

STECCA, Emanuela – Arredissima Villorba Rugby, 3 caps

TURANI Silvia – Exeter Chiefs Women, 20 caps Tallonatori BETTONI Melissa – Stade Rennais, 72 caps

VECCHINI Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 11 caps Seconde linee DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 31 caps

FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 36 caps

LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 34 caps

TOUNESI Sara – Sale Sharks, 24 caps Terze linee ARRIGHETTI Ilaria – Stade Rennais, 56 caps

FRANCO, Giada – Rugby Colorno, 24 caps

GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 56 caps

SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 13 caps

VERONESE Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 12 caps Mediani di Mischia BARATTIN Sara – Arredissima Villorba Rugby, 107 caps

STEFAN, Sofia – Valsugana Rugby Padova, 69 caps Mediani di apertura MADIA, Veronica - Rugby Colorno, 32 caps

STEVANIN, Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps Centri CAPOMAGGI Beatrice – Arredissima Villorba Rugby, 4 caps

D’INCA’ Alyssa – Arredissima Villorba Rugby, 10 caps

RIGONI Beatrice - Valsugana Rugby Padova, 57 caps

SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 70 caps Ali/estremi FURLAN Manuela – Arredissima Villorba Rugby, 88 caps

GRANZOTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 2 caps

MAGATTI Maria – CUS Milano Rugby, 46 caps

MUZZO Aura – Arredissima Villorba rugby, 27 caps

OSTUNI MINUZZI Vittoria - Valsugana Rugby Padova, 16 caps

ROLFI Sofia – Rugby Colorno, esordiente

La Rugby World Cup su Sky: l'Italia sempre in diretta Su Sky e in streaming su NOW, live tutti i match della Rugby World Cup maschile e un’ampia selezione di incontri della Rugby World Cup femminile: almeno uno al giorno in diretta, inclusi tutti i match dell’Italia. Tante partite da seguire, con la squadra rugby di Sky, guidata da Francesco Pierantozzi, pronta a raccontare quanto succede in Nuova Zelanda e in Francia, con particolare attenzione alle “Azzurre” e agli “Azzurri”.