Rugby World Cup, doppio appuntamento su Sky!

Su Sky Sport il meglio del rugby, da oggi ancor di più con la Rugby World Cup femminile che si giocherà in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre 2022. Azzurre nel girone con Canada, Usa e Giappone. Tra un anno, appuntamento in Francia con il torneo maschile: l'Italia nel girone con All Blacks, Francia, Uruguay e Namibia. Un'altra grande occasione per tifare Italia, un altro grande evento nella Casa dello Sport

La maglia azzurra e la Rugby World Cup, la magia di aver addosso il tuo paese e un evento che viaggia subito dopo Olimpiadi e Mondiali di Calcio. Il lungo filo azzurro dell’estate vincente del volley e del nuoto, del basket e della Davis, al maschile e al femminile, ha avuto all’inizio l’assist ovale, del rugby, con l’Italia tornata al successo nel Sei Nazioni dopo sette anni, ricordate? Cardiff, 19 marzo, slalom di Capuozzo, l’uomo normale solo nel fisico, con la meta di Padovani trasformata da Garbisi.

Le Azzurre in campo dall'8 ottobre, live su Sky Sport E adesso le ragazze giocano nel Mondiale 2021, con una retrocessione temporale causa covid stile Tokyo 2020, nel senso che è rimasto il nome con la data originaria ma si gioca nel 2022, dall’8 ottobre al 12 novembre. Partite solo nel weekend, orari neozelandesi, e la migliore sempre su Sky Sport, oltre a quelle delle azzurre. Campione in carica la nazione ospitante, la Nuova Zelanda, con le Black Ferns, le All Blacks al femminile e Fern significa felce, allenate da Wayne Smith, il tutto fare per la Nuova Zelanda e non solo… numero 10 da giocatore, allenatore, assistente e ora coach delle ragazze, altro che pensionato. 3 gironi da quattro squadre, le prime due e le 2 migliori terze ai quarti di finale, le azzurre sono con Canda, Usa e Giappone. Si può e si deve andare avanti. La nostra nazionale ha appena battuto la Francia a Biella, seconda sola all’Inghilterra, una delle grandi favorite, nell’ultimo Sei Nazioni.

La Rugby World Cup maschile nel 2023 sarà tutta su Sky Tra un anno la Rugby World Cup maschile, alla decima edizione nel 2023, sarà di nuovo su Sky Sport. 48 partite tutte in Francia e tutte in diretta. Standard di ripresa di altissimo livello, 24 telecamere per i match della prima fase, 32 per i quarti, 37 per le semifinali e addirittura, elicottero e drone compreso, 39 per la finale allo Stade de France.

Italia nel girone con All Blacks, Francia, Uruguay e Namibia L’Italia avrà un girone durissimo, con All Blacks e Francia, per molti la squadra da battere. Le altre sono Uruguay e Namibia, contro cui non si potrà sbagliare. Il Sudafrica, campione in carica, sarà nella pool con l’Irlanda, numero uno nel ranking attuale, e la Scozia, altra pool complicata. 4 gironi, le prime due qualificate ai quarti, formula classica. Si comincia l’8 settembre 2023, nessuna partita di lunedì o martedì, quarti divisi tra Marsiglia, Velodrome, e Parigi, che diventerà capitale per semifinali e finali, terzo posto compreso, nell’ultimo weekend di ottobre.