Autumn Nations Series al via, 21 match su Sky

L'autunno del rugby è su Sky: in campo i più forti giocatori internazionali nella sfida tra Emisfero Nord e Sud. 21 partite, tutti i match di Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda e Francia con 14 nazionali coinvolte. Tre i test match dell'Italia contro Samoa, Australia e Sudafrica L'ITALIA VERSO I TEST MATCH - I 35 AZZURRI PER LE AUTUMN NATIONS SERIES

Al via l’autunno mondiale del rugby, con 21 incontri dell’Autumn Nations Series in onda su Sky e in streaming su NOW. In campo tutte le migliori squadre europee e dell’Emisfero Sud, compresi gli All Blacks neozelandesi, il Sudafrica campione del mondo, l’Inghilterra, la Francia, l’Australia, l’Argentina, l’Irlanda e tante altre. Gli incontri dell’Italia, che giocherà tre test-match in casa, saranno sempre in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8.

Al via il 29 ottobre, l'Italia debutta il 5 novembre contro Samoa Si parte sabato 29 ottobre, con Scozia-Australia, live dalle ore 18.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Il debutto degli Azzurri è previsto per sabato 5 novembre alle ore 14 contro Samoa, in una sfida in programma a Padova e in onda su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Ampio pre partita live dallo Stadio Plebiscito a partire dalle ore 13.15 e post partita alle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. A seguire, l’Italia tornerà in campo contro l’Australia sabato 12 all’Artemio Franchi di Firenze, mentre sabato 19 allo Stadio Ferraris di Genova sarà ospite la Nazionale Campione del Mondo in carica del Sud Africa.

La squadra rugby di Sky Sport leggi anche Italrugby, i 35 per le Autumn Nations Series Francesco Pierantozzi guiderà la squadra rugby di Sky che seguirà i test match autunnali e si alternerà alle telecronache con Moreno Molla, Paolo Malpezzi e Andrea Gardina, affiancati nel commento da Diego Dominguez, Federico Fusetti, Andrea De Rossi, Alessandro Moscardi, Pippo Frati. Inoltre, Moreno Molla seguirà la Nazionale Italiana e si occuperà anche delle interviste e dei collegamenti, mentre Davide Camicioli condurrà dal campo i pre e i post partita dei match dell’Italia in compagnia di Diego Dominguez, che farà anche da opinionista e bordocampista, con la possibilità di intervenire nel corso delle partite degli Azzurri. Approfondimenti, notizie, interviste e risultati anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/tw @SkySport).

La lista dei 32 Azzurri convocati dal CT Kieran Crowley

Programmazione del primo weekend su Sky e in streaming su NOW Sabato 29 ottobre Ore 18.30: Scozia-Australia, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti) Sabato 5 novembre Ore 13.15 : Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, Davide Camicioli e Diego Dominguez)

: Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Ore 14: ITALIA-Samoa, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti)

ITALIA-Samoa, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti) Ore 16 : Post partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, Davide Camicioli e Diego Dominguez)

: Post partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Padova, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Ore 16.15 : Galles-Nuova Zelanda, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi)

: Galles-Nuova Zelanda, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi) Ore 18.30 : Irlanda-Sudafrica, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Paolo Malpezzi; commento Andrea De Rossi)

: Irlanda-Sudafrica, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Paolo Malpezzi; commento Andrea De Rossi) Ore 21: Francia-Australia, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Moreno Molla; commento Alessandro Moscardi) Domenica 6 novembre Ore 10.45 : Scozia-Fiji, Sky Sport Arena e NOW, differita (telecronaca Andrea Gardina; commento Pippo Frati)

: Scozia-Fiji, Sky Sport Arena e NOW, differita (telecronaca Andrea Gardina; commento Pippo Frati) Ore 15.15: Inghilterra-Argentina, Sky Sport Arena e NOW, diretta (telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Diego Dominguez)

Le altre partite degli Azzurri su Sky, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 Sabato 12 novembre Ore 13.15 : Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Firenze, Davide Camicioli e Diego Dominguez)

: Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Firenze, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Ore 14: ITALIA-Australia, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Firenze, Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi)

ITALIA-Australia, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Firenze, Francesco Pierantozzi; commento Andrea De Rossi) Ore 16: Post partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Firenze, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Sabato 19 novembre Ore 13.15 : Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Genova, Davide Camicioli e Diego Dominguez)

: Pre partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Genova, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Ore 14 : ITALIA-Sud Africa, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Genova, telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti)

: ITALIA-Sud Africa, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Genova, telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti) Ore 16: Post partita, Sky Sport Arena, NOW e TV8, diretta (da Genova, Davide Camicioli e Diego Dominguez) Disponibili su Sky Go, anche in HD.

Tutto il rugby di Sky Oltre ai Test-Match autunnali di rugby, nella Casa dello Sport di Sky anche la Rugby World Cup femminile, attualmente in corso di svolgimento in Nuova Zelanda, la Rugby World Cup maschile 2023, il Six Nations (maschile, femminile e Under 20) e gli eventi Sanzaar, con il Super Rugby Pacific, il Rugby Championship e i Test Inbound.