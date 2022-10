Italrugby, i 35 per le Autumn Nations Series

Sono trentacinque i convocati dal commissario tecnico della nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, per preparare i prossimi test delle Autumn Nations Series che vedranno gli Azzurri affrontare Samoa a Padova il 5 novembre, l’Australia a Firenze il 12 e il Sudafrica campione del mondo a Genova il 19 (in diretta su Sky). Raduno previsto a Verona dal 23 al 28 ottobre, mentre sabato 29 sarà poi ufficializzata la lista definitiva. Il blocco più consistente è, come ormai d’abitudine nei tempi attuali, quello del Benetton Treviso, formazione allenata nel recente passato dall’ex estremo degli All Blacks, con diciotto convocati totali, mentre otto fanno parte del gruppo delle Zebre e nove militano all’estero. Tra gli “stranieri” anche Monty Ioane, di ritorno dopo la querelle estiva proprio con Treviso e ora in forza agli australiani Melbourne Rebels. Al rientro pure l’ex capitano Luca Bigi e Sebastian Negri, così come si rivede Luca Morisi, approdato in estate ai London Irish e che mancava in nazionale da un anno. Quattro, invece, gli esordienti assoluti: Enrico Lucchin, centro rodigino che ha guidato le Zebre nelle ultime uscite stagionali e che già aveva assaporato l’atmosfera dei raduni azzurri; Luca Andreani, Gabriele Venditti e Lorenzo Cannone. Quest’ultimo raggiunge così il fratello Niccolò, costituendo la seconda coppia di fratelli dopo quella formata dai mediani Alessandro e Paolo Garbisi.