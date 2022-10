Rugby, l'Italia verso i test match

Raduno dell'Italrugby a Verona in vista dei test match di novembre. L'Autumn Nations Series sarà live su Sky Sport e vedrà l'Italia impegnata in tre partite contro Samoa, Australia e Sudafrica

C’è una nazionale che, dall’altra parte del mondo, in Nuova Zelanda, sta scrivendo la storia del nostro rugby. Quella femminile approdata per la prima volta ai quarti di finale di una Coppa del mondo, sabato alle 5.30 di mattina sfida alle Bleues francesi, e c’è una nazionale, quella maschile, che la propria storia personale vuole continuare a scriverla, magari migliorandola, in raduno a Verona. Si preparano i 3 test match di novembre contro Samoa, Australia e Sudafrica. 31 i convocati. 5 gli esordienti chiamati da Kieran Crowley che poi venerdì, al termine di questa settimana di lavoro, scremerà il gruppo per la prima sfida contro i samoani. Gabriele Venditti, Luca Andreani, Lorenzo Cannone, Enrico Lucchin e Nicolò Teneggi. E qualche gradito ritorno. Come quelli di Jake Polledri e Michele Campagnaro, da oltre due anni lontani dalla nazionale a causa di infortuni adesso messi alle spalle.