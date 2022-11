Cambio last minute nella formazione dell’Italia in vista del secondo Test Match degli Azzurri nelle Autumn Nations Series in programma oggi, sabato 12 novembre, alle 14 allo Stadio Franchi di Firenze. Nel match contro l’Australia non sarà presente Paolo Garbisi: il mediano di apertura azzurro non ha recuperato dal trauma contusivo dell’anca destra subito in seguito alla partita contro Samoa. Dal primo minuto partirà Tommaso Allan, in panchina Edoardo Padovani con il numero 22. Cambio anche nell’Australia con Swain che partirà dal primo minuto al posto di Frost in seconda linea: in panchina andrà Neville.