Lamaro e compagni attendono oggi alle 16 i Blues all’Olimpico in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW: partita difficile, ma che potrà dire molto sul percorso di crescita dell’Italrugby dopo un mese di novembre chiuso con due vittorie. Dall’altra parte una Francia che vuole partire col piede giusto per difendere il titolo vinto l’anno scorso. La partita sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it)