I precedenti

L’ultima sfida tra le due nazionali risale proprio al Sei Nazioni 2022, quando allo Stade de France gli azzurri giocarono un grande primo tempo per poi cedere nella ripresa per 37-10. L’Italia ha battuto 3 volte la Francia nella sua storia. Per quanto riguarda le partite ufficiali, nelle quali entrambe le federazioni hanno assegnato il cap, il bilancio totale su 46 partite è quindi di 43 vittorie per la Francia e 3 per l’Italia. In Italia, gli azzurri hanno giocato per 19 volte contro i transalpini, conquistando 2 vittorie. Per quanto riguarda le partite del Sei Nazioni, invece, il bilancio è di 2 vittorie e 21 sconfitte per l’Italia.