L'Italia cede a Twickenham con l'Inghilterra. Diego Dominguez spiega nel video i motivi della sconfitta: "Nel primo tempo gli inglesi hanno schiacciato l'Italia dal punto di vista fisico. L'Inghilterra ha vinto perchè ha messo pressione per 80'. In queste partite bisogna essere pronti fin dall'inizio, loro non hanno mai abbassato le braccia in tutta la partita"

INGHILTERRA-ITALIA 31-14: HIGHLIGHTS