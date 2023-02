I convocati dell'Italrugby contro l'Irlanda

Il CT dell'Italrugby Crowley conferma in blocco il gruppo che ha perso ma ben figurato con Francia e Inghilterra. Contro l'Irlanda, nel 3° turno del Sei Nazioni, convocati 34 giocatori con una sola novità, Giovanni Montemauri del Femi-Cz Rovigo, che si guadagna la prima chiamata con la Nazionale maggiore. Italia-Irlanda è in programma il 25 febbraio in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è un'unica novità, rispetto alle sfide con Francia e Inghilterra, nella lista dei 34 convocati dal ct dell'Italrugby Kieran Crowley per la partita Italia-Irlanda di sabato 25 febbraio a Roma, valida per il 3° turno del Sei Nazioni 2023 (diretta Sky Sport e in streaming su NOW). Si tratta di un giocatore del Peroni Top 10, la massima serie italiana, ed è Giovanni Montemauri del Femi-Cz Rovigo, ala/estremo alla prima chiamata in assoluto nella nazionale maggiore. Montemauri, 23 anni, romano, prima di andare a Rovigo ha giocato nella Lazio, dove spesso ricopriva il ruolo di mediano di apertura. In azzurro ha fatto parte della nazionale del Seven.