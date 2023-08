L'Italrugby doma la Romania: vittoria 57-7

Dopo otto sconfitte consecutive l'Italrugby torna alla vittoria. Gli azzurri di Kieran Crowley hanno vinto 57-7 a San Benedetto del Tronto contro la Romania, nel match valido per la Summer Nations Series. Una prestazione più che positiva per l'Italia che ha avuto vita facile contro le Querce, in difficoltà in difesa negli ottanta minuti in cui gli azzurri hanno marcato nove mete. La nota positiva è soprattutto il ritorno in campo di Ange Capuozzo, autore di una bella doppietta. Prima marcatura in nazionale, invece, per Paolo Odogwu mentre Sebastiano Negri è stato eletto player of the match.