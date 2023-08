Si sono chiuse sabato le Summer Nations Series che hanno lanciato gli Azzurri verso la rassegna mondiale in Francia. Tra luci e ombre, una sintesi di quanto mostrato dalla nazionale nel mese di agosto. La Rugby World Cup è in diretta su Sky Sport e NOW: Italia-Namibia LIVE il 9 settembre

Con la bella vittoria di sabato 26 agosto sul Giappone per 42-21, l’Italia ha chiuso le Summer Nations Series , ovvero le gare che hanno aiutato le squadre del Sei Nazioni a prepararsi per la Rugby World Cup di scena a partire dal prossimo 8 settembre in Francia . Gli Azzurri di Kieran Crowley esordiranno il 9 settembre contro la Namibia a Saint-Etienne , proseguiranno il mondiale il 20 settembre contro l’Uruguay a Nizza, quindi chiuderanno con la sfida a Nuova Zelanda e Francia a Lione il 29 settembre e il 6 ottobre. L’obiettivo minimo è vincere le prime due gare e assicurarsi il terzo posto nel girone, che significa qualificazione automatica alla prossima Coppa del Mondo; ottenuto quello si può inseguire un sogno: ottenere una vittoria contro una delle due big del girone e qualificarsi ai quarti di finale.

Cosa si è visto di buono

“Per noi la partita contro il Giappone era la prima vera partita del mondiale” ha detto Michele Lamaro in conferenza stampa, e in effetti si è visto. L’Italia ha effettuato una bella progressione nel proprio gioco offensivo: contro Scozia e Irlanda l’attacco ha balbettato di più rispetto alle uscite della scorsa primavera al Sei Nazioni, complici anche i molti cambi nei due XV, che hanno dato a tutti la possibilità di mettersi in

mostra e ottenere una convocazione; contro la Romania le cose sono migliorate, anche se ci sono stati tanti errori gestuali e la squadra avversaria ha offerto un test relativamente probante; contro il Giappone, invece, l’attacco azzurro è tornato a volare, regalando mete bellissime e spettacolari ai propri spettatori.

L’Italia è capace di essere letale perché gioca benissimo tutte le situazioni tattiche offensive in cui un portatore di palla ha a disposizione tre opzioni: mettersi in proprio e attaccare, servire un giocatore che corre un angolo stretto per penetrare o passare a uno che corre una corsa arcuata per aggirare. Decision making e abilità tecniche individuali fanno la differenza e consentono di fissare la difesa fino all’ultimo secondo possibile, rendendola inefficace. Ha funzionato benissimo, inoltre, la linea arretrata con Tommaso Allan estremo e Ange Capuozzo spostato all’ala, tanto da far pensare che potremmo tornare a vederla come la preferita dallo staff tecnico nelle gare decisive della Rugby World Cup.

Contro il Giappone si è notato anche un miglioramento in un dettaglio del gioco che riveste un’importanza fondamentale: gli Azzurri hanno fatto un ottimo lavoro sulle scorte, come si chiamano in gergo quei giocatori che, dopo un calcio alto degli avversari, formano una sorta di cordone umano a protezione del saltatore che va a ricevere il pallone in aria. L’Italia ha spesso sofferto nella contesa aerea soprattutto per la scarsa protezione offerta ai giocatori del triangolo allargato, mentre con il Giappone si è visto un netto miglioramento nella fattispecie.