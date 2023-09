Italia-Namibia 17-8 LIVE: meta di Mouton

Inizia la rassegna iridata per gli azzurri di Kieran Crowley che a Saint-Etienne affrontano la Namibia, già battuta nel 2019 e sulla carta l'avversario più semplice del girone A. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

