Sei Nazioni, il XV dell'Italia per la Francia

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione azzurra che domenica 23 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, affronterà la Francia nella terza giornata del Sei Nazioni 2025. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW , con un ricco pre-partita che scatterà dalle 15.15 con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e lo ‘special guest’ Martin Castrogiovanni.

Confronto numero 50. Cinquanta come i caps di Fischetti e Cannone

Le due squadre si affronteranno per la cinquantesima volta nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi. L’ultimo precedente in ordine cronologico, nel febbraio 2024, è l’unico pareggio nella partita disputata a Lille con il calcio piazzato last minute di Paolo Garbisi finito sul palo che ha confermato il risultato di 13-13.

Il numero 50 ritorna anche nei caps di Danilo Fischetti e Niccolò Cannone: entrambi i giocatori hanno condiviso gran parte del percorso delle Nazionali Giovanili oltre alla quasi totalità delle partite disputate insieme con l’Italia.