La Francia parte alla grande: All Blacks ko 27-13

Inizia il migliore dei modi la Coppa del Mondo per la Francia che davanti agli 80.000 spettatori dello Stade de France batte gli All Blacks, al secondo ko consecutivo dopo il 35-7 subito dal Sudafrica nell'ultimo test match. Un incontro straordinario dei bleus di Galthiè che hanno dominato su tutti i fronti. Per la Nuova Zelanda è un ko storico, il primo di sempre nella fase a gironi dei Mondiali. Sabato l'esordio dell'Italia con la Namibia, LIVE alle 13 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW