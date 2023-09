Arriva l’Uruguay. I Teros al Mondiale per stupire

Dopo la bella vittoria dell’esordio con la Namibia, mercoledì gli Azzurri affronteranno l’Uruguay (ore 17.45 live su Sky Sport Arena e NOW ). Conosciamo meglio in questo speciale i Teros sudamericani, diciassettesimi nel ranking, ma con tanta voglia di battere…l’Italia

Nel girone A della Coppa del Mondo l’Italia, oltre a All Blacks e Francia, ci sono Namibia e Uruguay. Dopo la larga vittoria contro i namibiani, gli Azzurri torneranno in campo mercoledi 20 settembre contro i Teros sudamericani. Sono 17esimi nel ranking, ma stanno provando ad avvicinarsi al livello delle migliori squadre del mondo e due anni fa a Parma l’Italia li ha battuti solo 17-10. In attesa del loro debutto alla Rugby World Cup di giovedì sera contro la Francia, siamo andati a conoscerli meglio. Grazie alle interviste di Francesco Pierantozzi, il coach Esteban Meneses (un argentino con un passato da giocatore a Calvisano e Alghero) e il presidente federale Santiago Slinger ci raccontano il “modello” Uruguay. Attenti a Los Teros, il loro obiettivo in questa coppa è battere gli Azzurri...