ll CT dell'Italia del rugby, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione azzurra che venerdì a Lione affronterà la Nuova Zelanda. Tre i cambi rispetto alla squadra che aveva cominciato contro l'Uruguay. Primo centro, con la maglia numero 12, gioca Luca Morisi con Paolo Garbisi che torna all'apertura, Tommaso Allan estremo e Capuozzo all'ala . Cambia il mediano di mischia con Stephen Varney che prende il posto di Alessandro Garbisi. Terzo e ultimo cambio nella formazione titolare in seconda linea con Dino Lamb che prende il posto di Niccolò Cannone, che partirà dalla panchina. Panchina composta da 6 avanti e due tre-quarti e dove ci sono due giocatori cresciuti rugbisticamente in Nuova Zelanda: Hame Faiva e Toa Halafihi.

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda

Il match tra azzurri e All Blacks sarà trasmesso venerdì 29 settembre su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW con il commento da Lione di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi e con Moreno Molla inviato nella città francese. Ampio pre partita alle ore 20.30, sempre su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW, con la conduzione in studio di Davide Camicioli, in compagnia di Diego Dominguez.