Dopo Argentina e All Blacks anche l'Inghilterra si qualifica per le semifinali del mondiale di rugby. A Marsiglia le Fiji perdono 30-24 in un match combattuto e riaperto nel finale con due mete, dopo un primo tempo nel quale gli inglesi erano avanti 21-10. I Tre Leoni se la vedranno con la vincente di Francia-Sudafrica, sfida in programma allo Stade de France alle 21 in diretta su Sky Sport Arena