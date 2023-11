"World Cup 2023, la festa del rugby": oggi su Sky

Gli Springboks sono i campioni del mondo di rugby. Per rivivere il percorso verso il successo del Sudafrica e tutto quello che è successo in questo mondiale, lo speciale "World Cup 2023, la festa del rugby", in onda da oggi su Sky Sport e NOW

La Coppa del Mondo 2023 è finita il 28 ottobre, gli Springboks hanno trionfato per la quarta volta, diventando i migliori della storia del rugby. E hanno portato la Coppa al loro popolo, con un tour lungo tutto il Sudafrica, da Pretoria a Johannesburg, dai luoghi del potere del paese alle township più povere. Per rivivere il loro percorso verso il successo e tutto quello che è successo in questo Mondiale, ecco lo Speciale “World Cup 2023, la festa del rugby”. Appuntamento da domenica 5 novembre sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.