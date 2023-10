Accoglienza trionfale all'aeroporto di Johannesburg per gli Springboks campioni del mondo di rugby, salutati da una folla entusiasta. Grandi applausi per Siya Kolisi e compagni, che hanno mostrato ai tifosi sudafricani la coppa appena conquistata nella finale di Parigi contro gli All Blacks. “Oggi il Sudafrica ci ha mostrato esattamente per chi l’abbiamo fatto”, ha detto il capitano della nazionale verde e oro

