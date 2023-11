Sudafrica: è morto Hannes Strydom, eroe del '95

Hannes Strydom, giocatore della nazionale del Sudafrica che colse lo storico successo ai Mondiali di rugby del 1995, immortalato anche dal film di Clint Eastwood 'Invictus' , è morto in un incidente stradale nella località di Malahleni, a 140 km da Johannesburg, dove la sua auto si è scontrata con un minivan. Lo ha reso noto il presidente della federazione sudafricana Mark Alexander. "Hannes è stato una delle migliori secondo linee della sua epoca - le parole di Alexander -, un grande lavoratore che sul campo non si tirava mai indietro e, soprattutto, ed era uno dei nostri eroi del 1995". Strydom aveva 58 anni e lavorava come farmacista, sfruttando la laurea ottenuta durante la carriera di rugbista. Nel 2014 aveva riportato una frattura del cranio ed era stato accoltellato durante un tentativo di rapina a Johannesburg. Dopo Ruben Kruger, Joost van der Westhuizen, Chester Williams e James Smal, è il quinto deceduto tra i componenti di quei leggendari Springboks, premiati in campo da Nelson Mandela