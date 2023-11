Nel sesto turno Edimburgo-Benetton e Lions-Zebre

La sesta giornata dello United Rugby Championship riporta in campo Benetton Treviso e Zebre Parma. I veneti saranno di scena venerdì 24 novembre in casa dell’Edimburgo per provare a riscattare il ko subito qualche giorno fa contro i Glasgow Warriors. Sabato 25 novembre invece, sarà la volta delle Zebre, volate in Sudafrica per affrontare un mini tour nella Rainbow Nation. Per questa prima sfida sul suolo dei campioni del mondo se la vedranno con i Lions a Johannesburg. Appuntamenti su Sky Sport Max e su NOW

Si dice che le docce scozzesi ritemprino il corpo. Sarà. Ad ogni modo, per il Benetton, meglio evitarne un’altra. Il ko dello scorso week-end a Glasgow contro i Warriors dell’ex, giocatore ed allenatore, Franco Smith, è stato il primo della stagione. Non una bocciatura, ci mancherebbe. Anche se il test era di quelli probanti. Una settimana dopo Treviso è sempre nella terra degli Highlanders, dove non vincono dal settembre 2017. Da Glasgow ad Edimburgo. Per un’altra prova che confermi, alla squadra e a tutte le altre, che Treviso deve essere tenuta in grande considerazione. “Non tutti ci rispettano, ma possiamo anche vincere il torneo”. Parola di Malakai Fekitoa, ex campione del mondo con gli All Blacks arrivato al Benetton quest’anno. 14 punti Treviso, 11 le Zebre che iniziano da Johannesburg contro i Lions il mini tour sudafricano che li porterà poi a Città del Capo. La squadra di Parma è in striscia positiva da due turni. Vittoria contro gli Sharks, pareggio contro Cardiff che sa molto di occasione persa. 10° posto in classifica. Lontani dal fondo. Là da dove ci si voleva staccare evitando l’ultimo posto senza vittorie della scorsa stagione. Anche per le Zebre un’occasione per confermare i passi in avanti visti finora