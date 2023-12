Rugbista Nasove picchia due carabinieri: arrestato

Rusiate Nasove, rugbista 28enne del Valorugby (formazione di Reggio Emilia che milita nella Serie A Elite) è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate. A riportare la notizia è il Resto del Carlino. L'episodio risale alla notte tra giovedì e venerdì, quando alcuni residenti di Viale dei Mille avrebbero allertato le forze dell'ordine per la presenza di un uomo in preda all'alcol, disteso sul cofano di una vettura in sosta mentre urlava frasi sconnesse. Una volta arrivata la pattuglia dei carabinieri, Nasove (1.95 metri per 95 kg) avrebbe cominciato a manifestare un atteggiamento violento, rifiutandosi di fornire i documenti e aggredendo i due militari che, nel frattempo, avevano chiesto rinforzi alla questura. Nasove è stato poi fermato dagli agenti della polizia che per immobilizzarlo avrebbero usato il taser. L'uomo è stato portato prima al pronto soccorso - come da prassi - e, successivamente, in carcere. I due carabinieri, invece, hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale Santa Maria Nuova dove sono stati dimessi con una settimana di prognosi ciascuno.